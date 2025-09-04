Öğretmenlerin iller arası bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Öğretmenlerin 2. il dışı atama şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan kadrolu öğretmenler için yaz dönemi ikinci il dışı tayin başvuruları başladı. Peki, öğretmenlerin iller arası bağlı yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır? Öğretmenlerin 2. il dışı atama şartları neler? İşte, ayrıntılar...
ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
MEB tarafından yaz dönemi ikinci il dışı isteğe bağlı atama başvuruları, 3-5 Eylül tarihleri arasında alınacak.
ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden alınacak.
Başvurular ardından hizmet puanı da dikkate alınarak atamalar 5 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. Atama sonuçları personel.meb.gov.tr adresinden öğrenilecek. İlişik kesme ise 8 Eylül'de olacak.
ÖĞRETMENLERİN 2. İL DIŞI ATAMA ŞARTLARI NELER?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. Bulundukları ilde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış
olmak,
3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar
bakımından 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu
ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekiyor.