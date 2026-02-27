Cumhuriyet Gazetesi Logo
Öğretmenlerin yurt dışı sınav sonuçları açıklandı: Gözler mülakat tarihlerinde!

Öğretmenlerin yurt dışı sınav sonuçları açıklandı: Gözler mülakat tarihlerinde!

27.02.2026 17:41:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Öğretmenlerin yurt dışı sınav sonuçları açıklandı: Gözler mülakat tarihlerinde!

Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanlar için düzenlenen Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçlarını açıkladı. Yazılı sınavda başarı sağlayan adaylar, Nisan ayında Ankara’da yapılacak sözlü sınavın ardından Mayıs ayında düzenlenecek Temsil Yeteneği Sınavı'na katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 8 Şubat 2026 tarihinde e-Sınav olarak gerçekleştirilen Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları erişime açıldı. Yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının üç katı kadar aday, 13-24 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazandı.

Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'nda başarılı olan adayların iki katı kadar aday ise 11-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak Temsil Yeteneği Sınavı'na alınacak. Temsil Yeteneği Sınavı'nda başarılı olan adaylar, belirlenen kontenjanlar dahilinde yurt dışında görevlendirilecek.

 

İlgili Konular: #öğretmen #MEB