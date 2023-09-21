Okul masrafı bel büktü!

Eğitim İş Hatay 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Günal, “Deprem bölgesindeki öğrencilere ücretsiz servis, yemek ve kırtasiye yardımı yapılması, maddi sıkıntı çeken velilere destek olunması” çağrısı yaptı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:00
Okul masrafı bel büktü!
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde geçen hafta başlayan eğitim öğretim sezonu depremzedeler için yeni sorunları beraberinde getirdi. Barınma sorunları çözüm bekleyen aileler, öğretmenler tarafından verilen ihtiyaç listelerini karşılamakta zorluk çekiyor. Malzemeleri karşılayacak durumu olan az sayıdaki aile ise Antakya’da ihtiyaçları alabilecek yer bulamıyor. 

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, konteynerde kalan öğrencilerin okullara ulaşımını sağlayacağını söylese de bu sorun da tam anlamıyla çözülmüş değil. 

Süreci Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim İş Hatay 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Günal, “Henüz tam anlamıyla barınma sorununu dahi çözemeyen aileler bu kez de servis ve kırtasiye masraflarıyla boğuşmak zorunda kalıyor. En düşük servis maliyeti 2 bin lira, her ne kadar kendileri de depremzede olan öğretmenler listeleri kısmaya çalışsalar da kırtasiye masrafları 3 bin lirayı buluyor” dedi.

Günal, “Deprem bölgesindeki öğrencilere ücretsiz servis, yemek ve kırtasiye yardımı yapılması, maddi sıkıntı çeken velilere destek olunması” çağrısı yaptı. 


Player Alanı
deprem deprem bölgesi depremzede öğrenci eğitim milli eğitim bakanlığı milli eğitim Eğitim İş Sendikası hatay

İlgili Haberler

Okullar açıldı masraflar cep yaktı! Veliler Cumhuriyet TV'ye konuştu...

Okullar açıldı masraflar cep yaktı! Veliler Cumhuriyet TV'ye konuştu...
Ders zili yarın çalacak... Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz: 'Bir öğrencinin 100 TL'ye yakın masrafı olacak'

Ders zili yarın çalacak... Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz: 'Bir öğrencinin 100 TL'ye yakın masrafı olacak'
Bir öğrencinin kırtasiye masrafı bin 200 TL'yi buluyor

Bir öğrencinin kırtasiye masrafı bin 200 TL'yi buluyor

En Çok Okunan Haberler