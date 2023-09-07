Bir öğrencinin kırtasiye masrafı bin 200 TL'yi buluyor

Yayınlanma: 07.09.2023 - 14:05

Güncelleme: 07.09.2023 - 14:06

Art arda gelen zamların ardından okul ihtiyaçları da pahalandı.

Kırtasiye fiyatları el yakmaya başladı.

Veliler, okula başlayacak çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyelerde yoğunluk oluşturdu.

Kayseri’de kırtasiyecilik yapan Mehmet Kezik, velilerin okul alışverişine başladığını söyledi.

"FİYATLAR BİN 200 TL'YE DAYANDI"

Geçen yıla göre talebin biraz da olsa azaldığını dile getiren Kezik, şunları kaydetti:

“Okullar 11 Eylül’de açılacak. Bazı özel okullar açıldı. Onların alışverişi oluyor. Geçen yıla göre bu yıl talep biraz az. İnşallah olacak. Şu anda insanlar biraz daha temkinli davranıyor. İlkokul seviyesindeki bir öğrenci için çanta, defter, kuru, sulu ve boya, kalem tıraş ve silgi gibi ihtiyaçları oluyor. Vatandaşlarımız kırtasiye gereçlerini alırken, ürünlerin kalitesine dikkat etmeliler. Bu işi bilen insanlardan alışveriş yapmalılar. Bizler 12 ay boyunca hizmet veriyoruz. Biz bütün ürünlerimizi seçerek alıyoruz. Kendi çocuğumuza kullandırmadığımız hiçbir ürünüm rafımızda bulundurmuyoruz. Bunlara dikkat edilirse daha iyi olur. Yani sadece okul zamanında okul malzemesi satan yerler, bunlara dikkat etmiyorlar. Tabi ki en ucuz maliyetli, kalitesi en düşük olan ürünleri satıyorlar. Ürünün kanserojen içerip, içermediğine dikkat etmiyorlar. Ancak bizde öyle değil, hep markalı ürünler satıyoruz. Sürekli denetleniyoruz."

Kezik, bir ilkokul öğrencisinin kırtasiye masrafının ortalama bin 200- bin 300 TL’ye mal olduğunu ancak bunun ürün kalitesine ve markasına göre değiştiğini sözlerine ekledi.