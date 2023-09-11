Okullar açıldı masraflar cep yaktı! Veliler Cumhuriyet TV'ye konuştu...

Yayınlanma: 11.09.2023 - 17:42

Güncelleme: 11.09.2023 - 17:50

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı başladı. Okul öncesi ve İlkokul-ortaokul öğrencileri öğretmenleriyle buluştu. Çocuklarda okul heyecanı sürerken veliler, okul masraflarını karşılayamamaktan şikâyet etti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan veliler, fiyatların bir önceki seneye göre arttığını söyledi.

"BAKTIK AMA ALMADIK"

Dört çocuk sahibi İrfan Demir, "Bir okul pantolonu bile 400 lira olmuş. Baktık ama almadık sonraya bıraktık. Bir çocuğa yedeğiyle birlikte okul kıyfaetlerini almak en az bin lira. Kırtasiye alışverişini yapıyoruz, en ucuz neredeyse bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"KIRTASİYE MASRAFI 2 BİN LİRA"

Çocuklarının yaşlarının küçük olması sebebiyle çalışamadığını belirten Türkan İlhan, "Çocuklarımdan biri bu sene yeni başladı. Masraflar çok ağır. Okul kıyafetlerine kişi başı 850 lira verdim. Kırtasiye masrafı da yaklaşık 2 bin lira tuttu. Bir tek eşim çalışıyor. Hayat şartları giderek kötüleşiyor" ifadelerini kullandı.

İki çocuk sahibi Güler Güçlü ise şunları söyledi:

"Biri anaokuluna diğeri birinci sınıfa başladı. Okul kıyafetleri çok pahalı, birkaç yere bakmak zorunda kaldık. Bir çocuğu giydirmek neredeyse bin lira. Spor ayakkabısı, çantaları, sulukları buna dahil değil. Suluk bile 150 lira. Tek kişi çalışınca çok zor. Yüksek kira sebebiyle kendi evimi kapattım, kayınvalidemde kalıyoruz. 1+1 evde beş kişi yaşıyoruz."