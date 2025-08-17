Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait takvimi kamuoyuyla paylaştı. Yeni döneme ilişkin tarihler belli olurken, yaz tatili planları yapan öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman açılacağını ve ders zilinin ne zaman çalacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN A ÇILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılacak. Birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Yeni dönem öncesinde, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Bu süreçte, öğrencilerin okula adaptasyonu sağlanacak, temel alışkanlıkları kazanmaları desteklenecek.

Ayrıca, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları ile liselerin hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri için de rehberlik çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar; yeni eğitim ortamına uyum, okul hakkında bilgilendirme, akademik ve sosyal gelişim alanlarında öğrencilere destek sağlamayı amaçlayacak. Özellikle pansiyonda kalacak öğrenciler için, yerleşim ve yaşam alanlarına alışmalarına yönelik özel bilgilendirmeler de sunulacak.

MEB TAT İL 2025 – 2026 TAKV İMİ

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.