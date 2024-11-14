Yayınlanma: 14.11.2024 - 13:08

Güncelleme: 14.11.2024 - 13:08

Okulların açılacağı tarih kasım ara tatil sürecinde olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 2024 2025 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatil sürecine girdi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

MEB TAKVİMİNİN AYRINTILARI

Bu senenin eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü son bulacak.

9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.