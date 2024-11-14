Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?
Okulların açılacağı tarih kasım ara tatil sürecinde olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 2024 2025 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatil sürecine girdi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.
MEB TAKVİMİNİN AYRINTILARI
Bu senenin eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü son bulacak.
9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.
Etiketler: #okullar ne zaman açılacak #Okullar
En Çok Okunan Haberler
-
- 9 sayfalık not bırakmışlar
- İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle öldü
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- Ayşe’yi siz öldürdünüz!
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!
- 'Erdoğan dönemi artık kapandı'
- AKP’li üyeler bütçe oturumunu terk etti
- Mansur Yavaş'tan jet yanıt!
- Bahçeli'nin videosu neye işaret ediyor?
- MHP’den ‘Atatürk’ açıklaması: ‘Bizleri memnun etti’