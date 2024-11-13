Şımarık filminin konusu ne, oyuncuları kim? Şımarık filmi ne zaman vizyona girecek?
Şımarık filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şımarık filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Şımarık filminin konusu ne, oyuncuları kim? Şımarık filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
Şımarık filminin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Filmin senaristliğini Onur Ünlü ve Murat Dişli üstleniyor. Peki, Şımarık filminin konusu ne, oyuncuları kim? Şımarık filmi ne zaman vizyona girecek?
ŞIMARIK FİLMİNİN KONUSU NE?
Mete, zengin bir babanın kuralsız, sorumsuz ve şımarık oğludur. Oğlunun durmak bilmeyen taşkınlıklarından yorulan ve buna bir son vermek isteyen babası, onu sıra dışı bir cezaya çarptırır. Mete, zamanda yolculuk yaptığına inanarak, 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda kurmaca bir köye gönderilir ve burada bir seyis olarak yaşamaya zorlanır.
ŞIMARIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kerem Bursin
Ahmet Mümtaz Taylan
Erkan Kolçak Köstendil
Melis Sezen
Melisa Döngel
Ecem Özkaya
Cemal Hünal
Güven Kıraç
Evliya Aykan
Efekan Can
Eda Şölenci
Sadi Celil Cengiz
ŞIMARIK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Şımarık filmi 20 Aralık 2024 tarihinde beyazperdedeki yerini alacak.
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