Yayınlanma: 13.11.2024 - 18:23

Güncelleme: 13.11.2024 - 18:23

Şımarık filminin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Filmin senaristliğini Onur Ünlü ve Murat Dişli üstleniyor. Peki, Şımarık filminin konusu ne, oyuncuları kim? Şımarık filmi ne zaman vizyona girecek?

ŞIMARIK FİLMİNİN KONUSU NE?

Mete, zengin bir babanın kuralsız, sorumsuz ve şımarık oğludur. Oğlunun durmak bilmeyen taşkınlıklarından yorulan ve buna bir son vermek isteyen babası, onu sıra dışı bir cezaya çarptırır. Mete, zamanda yolculuk yaptığına inanarak, 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda kurmaca bir köye gönderilir ve burada bir seyis olarak yaşamaya zorlanır.

ŞIMARIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kerem Bursin

Ahmet Mümtaz Taylan

Erkan Kolçak Köstendil

Melis Sezen

Melisa Döngel

Ecem Özkaya

Cemal Hünal

Güven Kıraç

Evliya Aykan

Efekan Can

Eda Şölenci

Sadi Celil Cengiz

ŞIMARIK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Şımarık filmi 20 Aralık 2024 tarihinde beyazperdedeki yerini alacak.