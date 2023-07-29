Yayınlanma: 29.07.2023 - 15:59

Güncelleme: 29.07.2023 - 15:59

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'nde okulların açılacağı tarih belli oldu. Okullar (ilkokul, ortaokul ve lise) ne zaman açılacak? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 takvimi ile okulların açılış tarihi! İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

SÖMESTR NE ZAMAN?

Aynı zamanda okulların açılış tarihleri ile beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

ARA TATİL TARİHLERİ

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

YAZ TATİLİ TARİHLERİ

Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.