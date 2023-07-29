Okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 takvimi ile okulların açılış tarihi!
Yaz tatilinin son günlerine gelinirken öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. 2023-2024 yılında okulların ne zaman açılacağı, yaz tatilinin hangi tarihe denk geldiği ve sömestr tatilinin hangi gün olduğu araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 takvimi ile okulların açılış tarihi!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'nde okulların açılacağı tarih belli oldu. Okullar (ilkokul, ortaokul ve lise) ne zaman açılacak? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 takvimi ile okulların açılış tarihi! İşte ayrıntılar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
SÖMESTR NE ZAMAN?
Aynı zamanda okulların açılış tarihleri ile beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
ARA TATİL TARİHLERİ
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
YAZ TATİLİ TARİHLERİ
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
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