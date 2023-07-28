İngiltere - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Danimarka ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 11:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:20
İngiltere - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı devam ediyor.

Sarina Wiegman yönetimindeki İngiltere, D Grubu'ndaki ikinci maçında Lars Sondergaard'ın ekibi Danimarka ile karşılaşacak.

İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sidney Futbol Stadyumu'nda oyanacak mücadele TSİ 11:30'da başlayacak.

İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Tess Olofsson'un yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

İngiltere gruptaki ilk maçında Haiti'yi 1-0 mağlup etmişti.

Danimarka ise Çin'i 1-0'lık skorla geçmişti.


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