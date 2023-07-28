İngiltere - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Danimarka ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 11:30'da başlayacak.
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı devam ediyor.
Sarina Wiegman yönetimindeki İngiltere, D Grubu'ndaki ikinci maçında Lars Sondergaard'ın ekibi Danimarka ile karşılaşacak.
İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Sidney Futbol Stadyumu'nda oyanacak mücadele TSİ 11:30'da başlayacak.
İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Tess Olofsson'un yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
İngiltere gruptaki ilk maçında Haiti'yi 1-0 mağlup etmişti.
Danimarka ise Çin'i 1-0'lık skorla geçmişti.
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