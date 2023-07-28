Çin - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çin, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Haiti ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı sürüyor.
Shui Qingxia yönetimindeki Çin, D Grubu'ndaki ikinci maçında Nicolas Delepine'in ekibi Haiti ile karşılaşacak.
ÇİN - HAİTİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Avustralya'nın Adelaide kentinde bulunan Hindmarsh Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 14:00'te başlayacak.
ÇİN - HAİTİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Marta Huerta de Aza'nın yöneteceği mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Çin, gruptaki ilk maçında Danimarka'ya 1-0 mağlup olmuştu.
Haiti ise İngiltere karşılaşmasından 1-0 yenik ayrılmıştı.
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