Çin - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çin, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Haiti ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:32
Çin - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı sürüyor.

Shui Qingxia yönetimindeki Çin, D Grubu'ndaki ikinci maçında Nicolas Delepine'in ekibi Haiti ile karşılaşacak.

ÇİN - HAİTİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Avustralya'nın Adelaide kentinde bulunan Hindmarsh Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 14:00'te başlayacak.

ÇİN - HAİTİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Marta Huerta de Aza'nın yöneteceği mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Çin, gruptaki ilk maçında Danimarka'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Haiti ise İngiltere karşılaşmasından 1-0 yenik ayrılmıştı.


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