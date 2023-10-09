Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:07

Güncelleme: 09.10.2023 - 12:07

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında ilk ara tatil tarihi de belli oldu. Peki, Okullar ne zaman ara tatile girecek? Ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.