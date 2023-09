Öğretmenler MEB'e seslendi: Önlük hediye etmeyin çocukları doyurun

Yayınlanma: 01.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.10.2023 - 03:00

Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) seçimlerden önce uygulamaya koyduğu '1 öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesi' uygulamasının bu yıl kaldırması tartışmaları devam ederken İzmir’in iki köklü liselerinden İzmir Atatürk Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi’nde yatılı eğitim gören öğrencilere verilen yemekler tepki çekti.

"SAĞLIK İÇİN FAZLASINI HARCAYACAĞIZ"

Çocukların geleceğini tehdit altında olduğunu aktaran Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak, okullardaki yemeklerin kalitesinin ve besleyiciliğinin artması için en önemli şeyin bütçe olduğunu söyleyerek, “Bugün çocukların sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmesi için harcamayacağımız bütçenin tat ve tat fazlasını ne yazık ki yarın onların sağlık harcamaları için harcayacağız. İstatistiklere baktığımız zaman her 8 çocuktan 1’inin düzenli olarak et, et, tavuk, balık yediğini, her 10 çocuktan 1’inin düzenli olarak tahıl grubunu yediğini ve her 2 çocuktan 1’inin düzenli olarak süt ve süt türlerinin tükettiğini görüyoruz. Bu ciddi anlamda büyük bir problem. Yurttaşın alım gücü düştü ve gıdadan kısmaya başlandı. Bundan dolayı da tek tip bir beslenme yanı karbonhidrat ağırlıklı beslenme ortaya çıkıyor. Bu da çocuklarda bodurluk, obezite ve diyabet sorunlarını yol açıyor. Okul çağındaki çocuklar için algı düşüklüğü, derslerindeki başarısızlık gibi karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

“HEDİYE YERİNE ÇOCUKLARI DOYURUN”

Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Adem Yıldırım ise yatılı okullara öğrenci başı ortalama 40 lira gönderildiğini belirterek, “Gelişme çağındaki çocuklarımız sağlıklı ve dengeli beslenemediği için hem fiziksel hem de ruhsal o bakımdan doğru bir şekilde gelişemiyor. Bakanlık ekonomik kriz altında çocukların ezilmesinin önüne geçmeli. Son dönemlerde Öğretmenler gününde öğretmenlere birer önlük hediye etmeyi planlayan bakana bizim bir çağrımız var; öğretmenlere önlük hediye etmek yerine çocukların karnını doyurun. Neden çocuklarımız böyle sağlıksız ve dengesiz bir yaşam koşulu içerisinde beslenmeye mahkûm ediliyor? Neden çocuk fakirliği ya da çocuk yoksulluğu artarak devam ederken bakanlık ve siyasi iktidar gerekli önlemleri almıyor. Başka planlarınız mı var?” diye sordu.