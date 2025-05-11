Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar erken mi kapanacak?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planlaması yapmaya erkenden başlayan aileler okulların tam olarak ne zaman kapanacağını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar erken mi kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar erken mi kapanacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 22:08

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin erkene çekileceği iddia edildi. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar erken mi kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin erkene çekileceği öne sürüldü. Bazı basın ve yayın organlarında "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberler yer aldı. Söz konusu iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini bildirdi.

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu haberde özetle, 'Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.' şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

YAZ TATİLİ SÜRESİ KISALDI MI?

20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak.


Etiketler: #Yaz Tatili #okullar ne zaman kapanacak #MEB

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