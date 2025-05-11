Yayınlanma: 11.05.2025 - 14:48

Güncelleme: 11.05.2025 - 14:48

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) tamamlandı. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yapılacak sınava 23 bin 999 aday katıldı. Peki, YÖS soruları - cevap kitapçıkları yayımlandı mı? YÖS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2025-TR-YÖS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının sınav sonrası aynı gün paylaşıldı. YÖS soruları ve cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Yapılan açıklamada; "11 Mayıs 2025 tarihinde uygulanan 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2025-TR-YÖS/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz." denildi.

YÖS SINAV SÜRECİ

YÖS Sınavı genellikle 80 sorudan oluşmaktadır. Bu sorularda ise ortalama 35 Matematik Sorusu – 5 Geometri – 60 IQ sorusu sorulmaktadır. Üniversitlerde bu rakamlar değişebilmektedir. Genellikle YÖS sınavlarında %65 olarak IQ – Genel Yetenek Soruları sorulmaktadır.

YÖS NEDİR?

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversite başvurularında kullandıkları üniversite giriş sınavıdır. YÖS Sınavı merkezi bir sınav değildir. Türkiye’de eğitim hayatını sürdürmek isteyen Yabancı Uyruklu öğrenciler için önemli bir sınavdır. Türkiye Cumhuriyetindeki üniversiteler kendi YÖS sınavlarını yapmaktadırlar.