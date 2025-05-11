YÖS soruları - cevap kitapçıkları yayımlandı mı? YÖS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversite başvurularında kullandıkları YÖS'ün cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, YÖS soruları - cevap kitapçıkları yayımlandı mı? YÖS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖS soruları - cevap kitapçıkları yayımlandı mı? YÖS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 14:48

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) tamamlandı. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yapılacak sınava 23 bin 999 aday katıldı. Peki, YÖS soruları - cevap kitapçıkları yayımlandı mı? YÖS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2025-TR-YÖS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının sınav sonrası aynı gün paylaşıldı. YÖS soruları ve cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Yapılan açıklamada; "11 Mayıs 2025 tarihinde uygulanan 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2025-TR-YÖS/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz." denildi.

YÖS SINAV SÜRECİ

YÖS Sınavı genellikle 80 sorudan oluşmaktadır. Bu sorularda ise ortalama 35 Matematik Sorusu – 5 Geometri – 60 IQ sorusu sorulmaktadır. Üniversitlerde bu rakamlar değişebilmektedir. Genellikle YÖS sınavlarında %65 olarak IQ – Genel Yetenek Soruları sorulmaktadır.

YÖS NEDİR?

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversite başvurularında kullandıkları üniversite giriş sınavıdır. YÖS Sınavı merkezi bir sınav değildir. Türkiye’de eğitim hayatını sürdürmek isteyen Yabancı Uyruklu öğrenciler için önemli bir sınavdır. Türkiye Cumhuriyetindeki üniversiteler kendi YÖS sınavlarını yapmaktadırlar.


Etiketler: #YÖS #Cevap Anahtarı

İlgili Haberler

115. ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?

115. ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?
32. Dönem POMEM parkur sınavı sonuçları açıklandı mı? POMEM sözlü mülakat ne zaman?

32. Dönem POMEM parkur sınavı sonuçları açıklandı mı? POMEM sözlü mülakat ne zaman?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler