Yayınlanma: 11.05.2025 - 17:09

Güncelleme: 11.05.2025 - 17:09

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini açıkladı ve bu kapsamda YKS içerisinde yer alan Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2025 ÖZYES ne zaman? Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı mı? ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?

ÖZYES NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2025 sınav takvimi kapsamında, YKS dahilinde gerçekleştirilecek Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Özel yetenek sınavına katılmak isteyen adaylar, başvurularını 23 Temmuz - 28 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar ise 13 Ağustos - 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında sınava katılma hakkı elde edecek.

ÖZYES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilir. Başvuru için adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmaları yeterlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen başvuru işlemlerinde son gün olan 28 Temmuz’a kadar işlemlerini tamamlamaları önemlidir.

ÖZYES NEDİR?

ÖZYES (Özel Yetenek Sınavı), Türkiye’deki bazı üniversitelerde belirli programlara öğrenci alımı için uygulanan bir sınav türüdür. Bu sınav özellikle spor bilimleri, güzel sanatlar, müzik, resim, mimarlık gibi uygulama ağırlıklı bölümlere öğrenci kabulü sürecinde kritik rol oynar. YKS’ye ek olarak düzenlenen bu sınavla adayların alanlarına yönelik pratik becerileri ve yetenekleri değerlendirilir.