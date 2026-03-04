2026 yaz tatilinin ne zaman başlayacağı, okulların 2. dönemde hangi tarihte kapanacağı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 takvimi ile Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline resmen başlayacak.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz tatili planlarını şimdiden yapmak isteyen aileler için kritik tarih 26 Haziran 2026 olarak belirlendi. 2 Şubat’ta başlayan ikinci dönem, Haziran ayının son haftasında tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline başlayacak.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

2026 yılında ikinci ara tatilin tarihi, takvimde dikkat çeken detaylardan biri oldu. Genellikle Nisan ayında yapılan ara tatil, bu yıl Ramazan Bayramı ile çakışıyor.

2. Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

2. Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi

Not: 2026 yılında Ramazan Bayramı 20–22 Mart tarihlerine denk geldiği için, öğrenciler ara tatil ile bayram tatilini bir arada değerlendirme fırsatı bulacak.