Okullar ne zaman tatil olacak? 2. dönem ara tatili ne zaman başlayacak?

Okulların ne zaman tatil olacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda ara tatil Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk gelecek. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak? 2. dönem ara tatili ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:04
Okullar ne zaman tatil olacak? 2. dönem ara tatili ne zaman başlayacak?
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Milli Eğiitm Bakanlığı'nın yayınlandığı takvime göre, ikinci dönem ara tatilin tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci ara tatile gün sayıyor. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak? 2. dönem aras  tatili ne zaman başlayacak? 

İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı takvimine göre 8-12 Nisan 2024'te ikinci ara tatil olacak. Bilindiği üzere 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci ara tatillerin iptal olabileceğine dair sinyaller verdi. İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Tekin, “İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor.” dedi.

RAMAZAN BAYRAMI VE 2. ARA TATİL BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramının son günü ise 23 Nisan Pazar günü kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. Ramazan Bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlerde uygulanacak.


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