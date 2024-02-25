Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla bayramın ve bayram tatilinin ne zaman yapılacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın ne zamana denk geldiği araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl nisan ayına denk gelecek olan Ramazan Bayramı'nda tatile çıkmak isteyen yurttaşlar, tatilin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.
Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.
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