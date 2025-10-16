Ara tatil tarihleri ve günleri 2025 2026 MEB çalışma takvimi kapsamında merak ediliyor. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? İlk ara tatile kaç gün kaldı?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 7 Kasım Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler için ara tatil dönemi başlayacak. Yaklaşık 10 gün sürecek bu aranın ardından, eğitim ve öğretim faaliyetleri 17 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

İLK ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Normal şartlarda açıklanan takvime göre, ara tatil tarihleri 10-14 Kasım tarihleri arasında olacak. Hafta sonları olan cumartesi ve pazar günlerinin de tatil süresine eklenmesiyle birlikte, Kasım ara tatili toplamda 9 gün sürecek.

MEB 2025-2026 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Birinci ara tatil 10-14 Kasım 2025

Sömestr tatili 10-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Yaz tatili başlangıcı 19 Haziran 2026 (okulların kapanış tarihi)