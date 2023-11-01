Yayınlanma: 01.11.2023 - 14:35

Güncelleme: 01.11.2023 - 14:35

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin önemli bir karar daha aldıklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'ders müfredatında değişikliğe gidiliyor.' dedi. Peki, Okullarda müfredat ne zaman değişecek? Müfredat değişikliği nasıl olacak? Okullarda dersler azalacak mı?

MÜFREDAT DEĞİŞKİLİĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

OKULLARDA DERSLER AZALACAK MI?

Bakan Tekin, "İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız. Müfredat çok ağır öğretmenler konuları yetiştiremiyor. Müfredat ağır, hafifleteceğiz. Yeni dersler eklenebilir ve mevcut derslerden çıkartılanlar olabilir. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız." dedi.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ DERSLERİ KAPSAYACAK?

Müfredattaki ağırlığı biraz hafifletmeyi amaçladıklarının altını çizen Tekin, "Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek." şeklinde konuştu.