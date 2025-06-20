Okullarda serbest kıyafet kaldırılarak, üniforma yeniden zorunlu hale getiriliyor

Bakan Tekin, Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Okul bahçesindeki yıl sonu etkinliklerine de katılan Tekin, daha sonra "Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı"nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.





Tekin, "Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak" diye konuştu.



