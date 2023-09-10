Yayınlanma: 10.09.2023 - 12:00

Güncelleme: 10.09.2023 - 12:00

'Okula telefon getirmek yasaklandı mı?' sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim çalışmalarına başlarken, okullarda telefon yasak mı sorusu merak konusu oldu. Peki, Okullarda telefon yasak mı? Cep telefonuyla okula gitmek yasak mı? MEB açıkladı! İşte ayrıntılar...

OKULLARDA CEP TELEFONU YASAKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cep telefonlarının ders başlamadan önce öğrenciler tarafından öğretmenlere teslime dileceğini belirtti. Buna göre öğrenciler okula cep telefonu götürebilecekler ancak ders başlamadan öğretmene bu telefonu teslim edecekler. Aynı şekilde öğretmenlerin de ders esnasında cep telefonuyla çok fazla ilgilenmemeleri konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Okul müdürlükleri ve öğretmenler konunun takibiyle sorumlu olacak.