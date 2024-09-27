Okullarda usulsüzlük iddiaları bitmiyor: Okul aile birliği paraları okul müdürlerinin hesaplarında

Yayınlanma: 27.09.2024 - 11:40

Güncelleme: 27.09.2024 - 11:40

Okullarda öğrenciler kalabalık sınıflarda, hijyensiz koşullarda, salgın riski altında, bir öğün dahi yemek haklarından yararlanamadan eğitim almaya çalışırken Milli Eğitim Bakanlığı'nın atadığı bazı okul müdürlerinin isimleri yolsuzluk ve usulsüzlüklerle anılıyor. Son dönemlerde okul idarecilerinin usulsüzlük yaptıklarına dair çeşitli soruşturmaların yürütüldüğünü söyleyen Eğitim Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada "Ankara Mamak’ta Şehitler Ortaokulu Okul Müdürü M.T.'ye, okul aile birliği hesabında olması gereken parayı kendi hesabında tuttuğu gerekçesiyle, şikayet üzerine soruşturma açıldı. Tam bu sırada M.T'nin, hesabındaki paraları okul aile birliği hesabına geri gönderdiği ortaya çıktı. Soruşturma hala devam ediyor ve okul müdürü Beşikkaya Yüzüncü Yıl Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görevlendirildi. Bakanlık müfettişlerinin başka konularda da incelemeler yaptığı bize gelen bilgiler arasında. Burada çok açık bir ihlal olması nedeniyle müfettişler görevlerini yerine getirmişler. Soruşturma sürecini de takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

‘BENZERİ YAŞANDI, ÜSTÜ ÖRTÜLDÜ’

Geçtiğimiz yıl söz konusu olaya benzer bir durumun İstanbul Ümraniye’de gerçekleştiğini fakat aynı hukukun burada işlemediğini ifade eden Aydoğdu, "Üstelik okul müdürünün kendi hesabından okul aile birliği hesabına para gönderdiğini kanıtlayan 4 adet dekont müfettişlere teslim edilmişti. Eski görev yeri Ümraniye Esenşehir Şehit Yılmaz Ercan İlkokulu, yeni görev yeri Ataşehir Akşemsettin İlkokulu olan okul müdürü R.S hakkında, Eğitim Sen üyesi S.Y’nin belgelediği usulsüzlük iddiaları ile ilgili şikâyetlerin üzeri örtüldü. Konu hakkında Eğitim Sen de gerekli adımları atmasına karşılık tüm belgeler R.S’nin koruma kalkanına çarptı. İlçe Milli Eğitim soruşturmayı kapattı. Yaptığı usulsüzlüklerin üzeri kapatılınca R.S, S.Y'ye cephe almakla yetinmeyip, diğer çalışanların da sendika üyemize cephe alması yönünde telkinlerde bulunarak iş barışını bozacak adımlar atmaya devam etti" dedi.

‘GÖREVİNE DEVAM ETTİ’

R.S’nin tüm yaptığı usulsüzlüklere rağmen S.Y hakkında türlü türlü iddialar ile soruşturma açtırdığını belirten Aydoğdu, "Soruşturma devam ederken baskısını artırarak uydurma suçlamalarla yeni soruşturmalar da açtırarak 3 uyarı, 2 kınama, aylıktan kesme cezaları ile birlikte üyemizi müdür yardımcılığı görevinden aldırmayı da başardı. Sendikanın müdahil olmasıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürü tarafından da R.S hakkında soruşturma açılmış olup somut belgeler ve usulsüzlükler yine görmezden gelinerek okul müdürünün görevine devam etmesi sağlanmıştır. Üyemiz ise verilen haksız cezalara karşı açtığı davalardan ikisini kazanmış, diğer cezalarla ilgili dava süreci devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

‘ADALET, MÜCADELEYLE GELECEK’

Aydoğdu konuşmasında son olarak şu ifadelere yer verdi: "İktidara yakın sendikaya üye değilseniz haklıyken haksız konuma düşüyorsunuz. Fakat iktidarın yandaş sendikasındaysanız usulsüzlükleriniz belgelenmiş olsa dahi daha iyi bir okulda müdür olmaya ya da başka bir üst görev almaya devam ediyorsunuz. Bugünler elbette geride kalacak, mücadele ile adalet bu ülkeye gelecek."