Ticaret Odası Ortaokulu müdürü G.Y, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla görevden alındı: Paraları kriptoda yedi

Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 04:00

Ankara Mamak’taki Ticaret Odası Ortaokulu’nda okul müdürü G.Y. iddiaya göre öğretmenlerin ek ders ücretlerini birkaç farklı kripto para hesabına yatırarak haksız gelir elde etti. Zimmetine para geçirmekle suçlanan G.Y. görevden alındı. Müdür G.Y’nin Mamak’ta başka bir okula geçici görevlendirildiği, soruşturma devam ettiği için kadrosunun soruşturma geçirdiği okulunda gözükeceği ortaya çıktı. Ticaret Odası Ortaokulu’na ise yeni müdür atandı.

‘AÇIK ŞEKİLDE DENETLENMELİ’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu söz konusu olayla ilgili kapsamlı denetim ve soruşturma yapılmasının şart olduğunu söyledi. Aydoğdu, “Bu durumu ortaya çıkaran tüm koşullar diğer okullarda da mevcut iken sadece bir okulda mı bu olay oldu? Mamak Ticaret Odası Ortaokulu’nda başkaca ihale, iş ve işlemlerin kalem kalem araştırılması gerektiğine dair görüş ve önerilerimizi Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı olarak sunacağız” dedi.

Mamak’ta bu ve benzeri konuların takipçisi olacaklarını ifade eden Aydoğdu, “Bir eğitimcinin adının bu türlü bir yüz kızartıcı suça karışması bizi derinden üzdü. Okullar bilim yuvası olmalı, öğretmenler ve idareciler liyakat ile belirlenmeli. Öğretmenler, başarıları ile öğrencilerine kattıkları ile gündeme gelmeli. ‘Benim adamım öğretmen olacak’, ‘Benim adamım idareci olacak’ diyerek gelen anlayışın sonucu bu tür rezaletlere çıkar. Türkiye’de her kurum ve kuruluş şeffaf bir anlayış ile yönetilmeli. Açık bir şekilde denetlenmeli” diye konuştu.