Okullaşmaya 'taşımalı eğitim' engeli

Eğitimde taşımalı sistemin yarattığı olumsuzluklar sürüyor.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 16.10.2023 - 03:00
Okullaşmaya 'taşımalı eğitim' engeli
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CHP milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Yeşilgöz Mahallesi’nde servis ihalesi hâlâ yapılmadığı için çocukların okuluna gidemediğini gündeme getirirken taşımalı eğitim sisteminde bulunan çocuk sayısının da 744 bin olduğunu açıkladı. Taşcıer, “Taşımalı eğitim sistemi, kız çocuklarının okullaşması önündeki en büyük engellerden biri” ifadelerini kullandı.

(Gamze Taşcıer)

‘KÖY OKULLARINI AÇIN’

Çocukların kilometrelerce uzak merkezlerdeki okullara götürülüp getirilirken çok sayıda trafik kazası gerçekleştiğine değinen Taşcıer, “Bir köyde öğretmen olması, köyün kalkınmasını da sağlar. Bu durum büyükşehirlere olan göçü, aşırı yoğunlaşmayı ve zincirleme olarak beraberinde sayısız sorunlar getiriyor. Açın köy okullarını, atayın öğretmenleri, şevkle, inançla buralara gidecek, Cumhuriyetin aydınlık meşalesini taşıyacak öğretmenlerimiz var” dedi. 


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