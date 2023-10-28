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Okulöncesinde paralı eğitim başladı

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, 14 Mayıs seçimlerinden önce “Hiçbir ad altında okulöncesi eğitimden kesinlikle ücret alınmayacak. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde ücretlerin tamamını kaldırıyoruz” açıklaması, bakan değişimiyle rafa kalktı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 28.10.2023 - 03:00
Okulöncesinde paralı eğitim başladı
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Yusuf Tekin’in bakan olmasının ardından 14 Ekim’de yapılan yönetmelik değişikliğiyle okulöncesi eğitimde “katkı payı” resmi kılıfa sokuldu.

Bartın’daki anaokullarında ücret tablosu panoya asıldı. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı’nın imzasını taşıyan ücret tarifesinde, anaokulları tarafından velilerden bin 500 liraya kadar ücret istendi. 


mahmut özer Yusuf Tekin anaokulu

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