Selvi Kılıçdaroğlu'ndan 'okul öncesi eğitim' açıklaması: Tüm çocuklarımız için gerekli!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 'okul öncesi eğitim' açıklaması için “Bilimsel çalışmalar, insan beyninin yüzde 80’inin 3 yaşına kadar oluştuğunu söylüyor. 0-7 yaş arası gelişim çok hızlı ve çocuğun geleceğini belirliyor. Bu yüzden tüm çocuklarımız için gerekli” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:38
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan 'okul öncesi eğitim' açıklaması: Tüm çocuklarımız için gerekli!
Abone Ol google-news

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"0-7 YAŞ ARASI ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ BELİRLİYOR"

Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Bilimsel çalışmalar, insan beyninin yüzde 80’inin 3 yaşına kadar oluştuğunu söylüyor. 0-7 yaş arası gelişim çok hızlı ve çocuğun geleceğini belirliyor. Bu yüzden okul öncesi eğitim tüm çocuklarımız için gerekli.


7 yaş CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı Çocuk çocuklar eğitim gelişim Kemal Kılıçdaroğlu millet ittifakı Okul öncesi Selvi Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Selvi Kılıçdaroğlu, torunlarıyla fotoğrafını paylaştı: Türkiye’nin bütün çocukları bizim!

Selvi Kılıçdaroğlu, torunlarıyla fotoğrafını paylaştı: Türkiye’nin bütün çocukları bizim!
Selvi Kılıçdaroğlu'nun kadınlarla diyaloğu gündem oldu: Birbirimizi daha çok dinlemeliydik

Selvi Kılıçdaroğlu'nun kadınlarla diyaloğu gündem oldu: Birbirimizi daha çok dinlemeliydik
Selvi Kılıçdaroğlu: Pek çok sorunun çözümü aslında tek bir yerde!

Selvi Kılıçdaroğlu: Pek çok sorunun çözümü aslında tek bir yerde!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler