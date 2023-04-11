Selvi Kılıçdaroğlu'ndan 'okul öncesi eğitim' açıklaması: Tüm çocuklarımız için gerekli!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:38

Güncelleme: 11.04.2023 - 17:38

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"0-7 YAŞ ARASI ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ BELİRLİYOR"

Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Bilimsel çalışmalar, insan beyninin yüzde 80’inin 3 yaşına kadar oluştuğunu söylüyor. 0-7 yaş arası gelişim çok hızlı ve çocuğun geleceğini belirliyor. Bu yüzden okul öncesi eğitim tüm çocuklarımız için gerekli.”