Selvi Kılıçdaroğlu'ndan 'okul öncesi eğitim' açıklaması: Tüm çocuklarımız için gerekli!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 'okul öncesi eğitim' açıklaması için “Bilimsel çalışmalar, insan beyninin yüzde 80’inin 3 yaşına kadar oluştuğunu söylüyor. 0-7 yaş arası gelişim çok hızlı ve çocuğun geleceğini belirliyor. Bu yüzden tüm çocuklarımız için gerekli” dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"0-7 YAŞ ARASI ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ BELİRLİYOR"
Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Bilimsel çalışmalar, insan beyninin yüzde 80’inin 3 yaşına kadar oluştuğunu söylüyor. 0-7 yaş arası gelişim çok hızlı ve çocuğun geleceğini belirliyor. Bu yüzden okul öncesi eğitim tüm çocuklarımız için gerekli.”
Çocukların ilk yıllarındaki tecrübelerinin etkileri yaşam boyu sürer. Bilimsel çalışmalar insan beyninin %80’inin 3 yaşına kadar oluştuğunu söylüyor. 0-7 yaş arası gelişim çok hızlı ve çocuğun geleceğini belirliyor. Bu yüzden okul öncesi eğitim tüm çocuklarımız için gerekli. pic.twitter.com/x4s6UfmnA8— Selvi Kılıçdaroğlu (@Skilicdaroglu) April 11, 2023
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