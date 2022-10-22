Orman Genel Müdürlüğü üniversiteye vermişti: Milyonluk helikopter dekor oldu

22 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Sayıştay’ın NEÜ 2021 raporuna göre, OGM, ekonomik ömrünü tamamlayan ve hurdaya ayrılan OR-2434 kuyruk numaralı HH-65 Dolphin model helikopteri, öğrencilerin uygulamalı derslerinde eğitim materyali olarak kullanılmak üzere NEÜ Uzay ve Havacılık Fakültesi’ne 2017’de bedelsiz olarak devretti.

Üniversite yönetimi değer tespit komisyonunca hurdanın değeri belirlenip “Eğitim ve öğretim amaçlı kullanılan madde ve malzemeler” hesabına kaydedilmesi gerekirken bu araç, aktif kullanılan “Motorlu taşıtlar” hesabına 7 milyon 862 bin TL’lik değerle kaydedildi.

Sayıştay denetçileri, üniversite yönetimince yapılan usulsüz kaydı tespit etti ve “taşıt olma özelliğini kaybettiği için helikopterin motorlu taşıtlar hesabına kaydedilemeyeceği” konusunda idareyi uyardı. Yönetim, değer tespit komisyonu kurup “hurda” helikoptere 2.4 milyon TL’lik değer biçti ama helikopterin kayıtlı olduğu hesap birimi yine değiştirilmedi.

YÖNETİM ‘YER YOK’ DEMİŞ

Üniversite yönetiminin, 12 yıl önce kurulan ve dört teknik bölümü olan Uzay ve Havacılık Fakültesi’nde “helikopterin muhafaza edilebileceği laboratuvar ortamı ve parçalayacak teknik ekip olmadığı” itirafı ise Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Helikopter, şimdi yerleşkenin önünde sergileniyor. Öğrenciler araçla fotoğraf çektiriyor.