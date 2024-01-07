Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışı geliyor: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Yayınlanma: 07.01.2024 - 10:41

Güncelleme: 07.01.2024 - 10:41

Yurttaşlar İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle karın ne zaman yağacağı araştırılıyor. Yeni haftada İstanbul'da kar yağışının olup olmayacağı merak edilen konular arasında. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

istanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) gelecek hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağını açıkladı. Bazı uzmanlar ise Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışının kapıda olduğunu ileri sürüyor.

AKOM, yeni haftayla birlikte İstanbul’daki sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceği bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca salı ve çarşamba günü kent genelinde kar yağışı beklendiği dile getirildi.

METEOROLOJİ HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7 günlük hava tahmin raporuna göre haftaya yurt genelinde kar yağışı etkili olacak.

MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günü İstanbul ve yurt genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.