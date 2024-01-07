Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışı geliyor: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul'da yaşayan milyonlarca yurttaş İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Hava sıcaklarının düşmesiyle bekleyiş sürüyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı.
Yurttaşlar İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle karın ne zaman yağacağı araştırılıyor. Yeni haftada İstanbul'da kar yağışının olup olmayacağı merak edilen konular arasında. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
istanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) gelecek hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağını açıkladı. Bazı uzmanlar ise Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışının kapıda olduğunu ileri sürüyor.
AKOM, yeni haftayla birlikte İstanbul’daki sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceği bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca salı ve çarşamba günü kent genelinde kar yağışı beklendiği dile getirildi.
METEOROLOJİ HAVA TAHMİN RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7 günlük hava tahmin raporuna göre haftaya yurt genelinde kar yağışı etkili olacak.
MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günü İstanbul ve yurt genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü sunucu canlı yayında ölümden döndü
- AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum!
- 'Ulan sen zamanında...'
- MetroPOLL kurucusundan 'İmamoğlu' tahmini
- Bahçeli'den Yargıtay üyelerine 'tebrik'!
- Yunan profesörden 'Marmara Depremi' uyarısı
- İzmir açıklarında korkutan deprem!
- Meteoroloji'den kritik uyarı: 'Bu gece başlıyor'
- Rakibi belli oldu, ilk paylaşımını yaptı
- Diyanet'ten Volkan Konak hakkında suç duyurusu