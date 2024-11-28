Yayınlanma: 28.11.2024 - 17:35

Güncelleme: 28.11.2024 - 17:35

Okullarda 1. dönem 2. yazılı sınavları için tarihler ve günler belli oldu. İlk kez 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan ortak sınavlar bu yıl da kapsamlı şekilde uygulanmaya devam edecek. Peki, Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 1.dönem 2. ortak sınav tarihleri ne zaman?

1.DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

1.dönemin ilk ortak sınavlarına ekim ayında katılan öğrenciler, 2. ortak sınav tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 1. dönem 2. ortak sınavlar, 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Sınav 7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe günü, 7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.