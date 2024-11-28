Yayınlanma: 28.11.2024 - 14:50

Güncelleme: 28.11.2024 - 14:50

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Arnavutköy'de 100.000 Sosyal Konut Projesi hayata geçirilmişti. Peki, TOKİ Arnavutköy kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? TOKİ satış sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Arnavutköy 2+1 ve 3+1 konut belirleme kurası TOKİ’nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği kura çekilişi, isimler gizli şekilde gerçekleşiyor.

TOKİ Arnavutköy kura çekiliş sonuçları noter onayından sonra akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi internet sayfasında ve e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Konut belirleme kura çekilişinin ardından, hak sahipleri ile Ziraat Bankası şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi 9 Aralık 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında imzalanacak.