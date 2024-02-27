Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:20

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:20

Ortaokul ve liselerde yapılacak olan 2. dönem ortak sınavlarının tarihi milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Peki, Ortaokul ve lise ortak sınavları ne zaman? 2. dönem ortak sınav konuları neler?

MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

ülke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

ORTAK SINAV KONU SORU DAĞILIMI

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak