Sonuçlar açıklanmıştı: ÖSYM, YKS ek tercih tarihlerini açıkladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, ek yerleştirme işlemlerinin 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 17:10
Sonuçlar açıklanmıştı: ÖSYM, YKS ek tercih tarihlerini açıkladı!
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ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "2024 YKS sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi. 


Etiketler: #ösym #YKS #Yks sonuç

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