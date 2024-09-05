Sonuçlar açıklanmıştı: ÖSYM, YKS ek tercih tarihlerini açıkladı!

Yayınlanma: 05.09.2024 - 17:10

Güncelleme: 05.09.2024 - 17:10

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "2024 YKS sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi.