ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sitesi neden açılmıyor?
ÖSYM web sitesi ve AİS sonuç açıklama sisteminde üniversite tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla yoğunluk kazandı. Peki, ÖSYM çöktü mü? ÖSYM neden açılmıyor?
YKS 2024 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla ÖSYM sonuç açıklama sistemi AİS sayfası da yoğunluk kazandı. Peki, ÖSYM çöktü mü? ÖSYM neden açılmıyor?
ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?
Bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından, internet sayfasına erişimde yoğunluk meydana geldi. Site kısa süre içerisinde tekrar aktif hale geldi. Ancak ÖSYM sayfasına girişte zaman zaman yavaşlama meydana gelmekte ve siteye erişim sağlanamamaktadır.
ÖSYM SONUÇ SAYFASINDA HANGİ BİLGİLER VAR?
- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
- TYT puanı ve başarı sırası
- varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
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