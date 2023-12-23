Özel eğitim öğrencilerine imam cübbesi giydirildi

Yayınlanma: 23.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.12.2023 - 03:00

Kamuoyunda tepkilere neden olan Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ÇEDES protokolü giderek yaygınlaşıyor.

Cumhuriyet, geçtiğimiz haftalarda öğrencilere mezar ve cami temizletilmesinin görüntülerini gündeme getirmişti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Türkiye’nin çeşitli yerinden benzer görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bu kez de Konya Karatay’da Yaşar Doğu Ortaokulu’nda eğitim alan özel eğitim öğrencileri camiye götürüldü ve imam cübbesi giydirildi. Uşak Çivril’de ise ilçe müftülüğü, imam hatip lisesi öğrencilerine cami temizletti. Mardin Dargeçit’te de Yoncalı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine cami temizliği yaptırıldı. Öğrenciler bu kapsamda caminin şadırvanını yıkadı. Yine Konya’da bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler camiye götürüldü. Söz konusu görüntüler ise okulun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

‘KAMUSAL EĞİTİM TEHDİT ALTINDA’

Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollere ilişkin sözlerini hatırlatan Kurul, “Ne yazık ki yoksulluk ve sefalet nedeniyle çocuk işçiliğinin yanısıra camide çalıştırılan, cami ve mezarlık temizletilen, imam kıyafetleri giydirilmiş bireysel gereksinimleri çocuklar, okul öncesi eğitime devam eden başları örtülmüş, Arapça dualar okutulan çocuklar, gelinlik giydirilmiş kız çocuğu görüntüleri her yerde çoğalıyor. Ayrıca çocuk ihmali ve istismarı, eğitimde şiddet artıyor. Bu haliyle MEB Anayasayı eğitimle ilgili yasa ve yönetmelikleri yok sayıyor ve ihlal ediyor. MEB kamusal, bilimsel, laik ve demokratik eğitimden hızla uzaklaşıyor. Anayasal düzen ve kamusal eğitim tehdit altında. İktidarın bu uygulamalarına ‘dur’ diyecek güç halkın demokratik kurumlar ve yurttaşların direnciyle mümkündür” dedi.

Kurul, karanlığa karşı mücadele çağrısında bulundu.