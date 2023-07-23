70 kiloluk gelinliği giymek için özel eğitim aldı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 10:14

Güncelleme: 23.07.2023 - 10:14

İş insanı Şule Alp ve avukat Cem Duman, Türkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde, iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimlerinin katıldığı düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini Besa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve oyuncu Oktay Kaynarca gibi isimler yaptı.

Nikahın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cem Duman, geceye hayatlarının her noktasına dokunan birbirinden değerli misafirlerin katıldığını, bunun için çok mutlu olduklarını ifade etti.

“ÖZEL TAŞLARDAN OLUŞUYOR”

Gelinliğinin yaklaşık bir yılda hazırlandığını ifade eden Alp, "48 kiloyum. Şu anda 70 kiloyu taşıyorum. Gelinlik yaklaşık bir yılda Hindistan'da yapıldı. Her biri özel swaroski taşlardan oluşuyor. Bu gelinliği giymek için özel spor ve sırt eğitimleri aldım. Çok mutluyuz" diye konuştu.