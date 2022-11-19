Özel eğitimciler eşitlik istiyor: Emeğimizin karşılığını alamıyoruz

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhuriyet’e konuşan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği Başkanı Ceyhun Bozdağ, “Bizler haftada 40 saat derse girerken kamudaki meslektaşlarımız 30 saat derse giriyor. Yılda 50 hafta çalışıp 2 hafta yıllık izin yapıyoruz ancak kamudaki meslektaşlarımız 1 yılda 4 kez ara tatil yapmaktadır” dedi.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan eğitim personellerinin maaşlarının, yasal olmamasına karşın asgari ücretin altında başladığına dikkat çeken Bozdağ, “Türkiye genelinde 3 bin 200’ü geçen kurumun içinde birçok kurum, çalışanının maaşını asgari ücret gösterip vergi kaçırıyor, SGK’ye primlerini eksik yatırıyor. Fedakarlıklarımızın karşılığını ne devletten ne de kurumlardan göremiyoruz” diye konuştu.

(Ceyhun Bozdağ)

‘KANUNA EKLENSİN’

Bozdağ, moral ve motivasyon düşüklüğü, geçim sıkıntısı, mobbing, iş güvencesizliği gibi konular nedeniyle eğitimcilerin özel gereksinimli bireylere ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim vermekte zorlandıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Artan sorunlarımız, özel gereksinimli bireylerin derslerine sık sık devamsızlık yapmasına hatta kurumdan kaydını silmesine sebep olmaktadır. ‘Çalışanların ücretleri kamudaki meslektaşlarından az olamaz’ ibaresinin yeniden 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na eklenmesini talep ediyoruz.”

3 BİNE YAKIN MERKEZ

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2020-2021 Eğitim Öğretim Yıllı Milli Eğitim İstatistikleri yayınında, Türkiye genelinde, 2 bin 864 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde 384 bin özel gereksinimli bireye 29 bin öğretmen eğitim veriyor.

Yaklaşık 10 bin yardımcı personelle birlikte toplamda 40 bin kişi görev yapıyor. 2022 yılında özel gereksinimli bir bireyin bireysel eğitimi için aylık 1634 TL, grup eğitimleri için aylık 458 TL devlet tarafından ödeniyor.