Kadem Özbay'dan Çorum'da özel eğitim sınıfının kapatılmasına tepki

08 Eylül 2022 Perşembe, 02:00

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, 25 Ağustos’ta, Çorum 80. Yıl Ortaokulu’ndaki hafif düzey özel eğitim sınıfının kapatılması gündemiyle toplandı. Çorum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir başkanlığında toplanan kurul, söz konusu sınıfın kapatılmasına karar verdi.



Sınıfta iki öğrencinin bulunduğu ve yeni öğrencinin gelmediği belirtilen kararda, bu iki öğrencinin en yakın özel eğitim sınıflarına nakillerinin yapılması kararlaştırıldı. “Kamu kaynakları”na atıf yapılan kararda, “kaynakların etkili bir şekilde kullanılması ve israf edilmemesi” gerekçelerine yer verilmesi, eğitimcilerin tepkisini çekti.

‘VİCDANDAN UZAK’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, hem kararın hem de gerekçenin skandal olduğunu belirterek “Aynı zamanda otizm farkındalık, Down sendromuna dikkat çekme gibi özel günlerde afili sözleriyle bilinen Milli Eğitim Bakanlığı’nın, özel çocuklara gerçek bakışının ne olduğunu göstermesi açısından da ibretliktir” dedi.

İki öğrencinin evlerine yakın okul bulunmaması nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olduğuna işaret eden Özbay, “Neresinden tutsanız elinizde kalacak olan bu karar ve söylemler, vicdandan da mantıktan da eğitimin ilkelerinden de uzak. Nasıl ki ilçede yangın çıkmıyor diye itfaiye birimini kapatmıyorsanız, şu an öğrenci sayısı az olduğu için okuldaki özel eğitim sınıfını kapatamazsınız. Kapatırsanız o sınıfın dolma olasılığını da ortadan kaldırırsınız” diye konuştu.

Kapatılma kararıyla özel durumu görmezden gelinen çocukların arkadaşlarından koparılacağını, yeni bir zorlu alışma sürecine gireceklerini aktaran Özbay, “Özel çocuklarımıza verilen bu azıcık olanağı bile israf olarak değerlendiren zihniyetin kendisi israftır. Bu olay bir turnusoldur. Bu iki çocuğumuzun oradan oraya sürüklenmesine dair alınan kararı iptal edip, onların gördüğü eğitime israf deme cüreti gösteren yöneticilerinizle ilgili gerekli işlemleri yapın” ifadelerini kullandı.