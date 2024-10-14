HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Hukuk Meslek Giriş Sınavı sonuçları nereden öğrenilir?
HMGS sonuç tarihleri, ilgili sınava giren adaylar tarafından merakla bekleniyor. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, bu sene ilk kez ve 29 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Peki, HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Hukuk Meslek Giriş Sınavı sonuçları nereden öğrenilir?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Peki, HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Hukuk Meslek Giriş Sınavı sonuçları nereden öğrenilir?
HMGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 24 Ekim Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
HMGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir
Adayların sonuç belgesinde, “Bu belge, sınav tarihi itibarıyla HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGI ÖN SINAVI YÖNETMELİĞİ’nin 5 inci maddesinde öngörülen şartları sağlayan adaylar için geçerlidir.” ibaresi yazılı olacak.
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