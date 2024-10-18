Özel yetenek öğrencileri için yurt ve burs başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile yüksekokullara yerleşen öğrenciler için yurt ve burs/öğrenim kredisi başvurularının başladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yerleştirme sonuçları 11 Ekim'de açıklanan ve 21 Ekim'e kadar kayıt işlemlerini tamamlayacak olan ÖZYES öğrencileri için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başladı. ÖZYES öğrencileri başvurularını e-Devlet üzerinden 22 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek" denildi.
Etiketler: #Gençlik ve Spor Bakanlığı #özyes
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