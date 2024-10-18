Bursa'da kürekli yumruklu kavga... Husumetliler birbirine girdi!

Bursa'da, husumetli iki grup arasındaki kürekli yumruklu kavga çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da kürekli yumruklu kavga... Husumetliler birbirine girdi!
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DHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:41

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sokakta karşılaşan husumetli iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirine vuran kalabalıkta bir kişi, eline aldığı kürekle karşı tarafa saldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Bursa #husumet #kavga #tartışma

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