Özel yetenek öğrencileri için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl yapılır?
Üniversitelerin özel yetenek bölümlerine yerleşen öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının ne zaman olacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, özel yetenek öğrencileri için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl yapılır?
2024-2025 eğitim öğretim yılı için üniversitelerin özel yetenek bölümlerine yerleşen öğrenciler, yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yurt başvuru tarihleri ve süreçle ilgili detaylar, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, özel yetenek öğrencileri için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...
ÖZEL YETENEK ÖĞRENCİLERİ İÇİN KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Özel yetenek öğrencileri için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 18 Ekim itibarıyla açıldı.
BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Özel Yetenek Öğrencileri için GSB Yurtları, Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları başlamıştır. Son başvuru tarihi: 22 Ekim Salı, 23.59" ifadelerine yer verildi.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerindeki öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitelerinin öğrenci işleriyle iletişime geçerek düzeltme yapmaları gerekmektedir. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
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