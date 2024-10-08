Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 08.10.2024 - 09:41

ÖSYM tarafından, üniversitelerin spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024 YKS kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemleri, 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki, ÖZYES sonuçları açıklandı mı? ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak? Besyo yerleştirmeleri nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

ÖZYES TERCİH SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 ÖZYES tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM, BESYO tercih sonuçları hakkında şu ana kadar bir açıklama yapmadı. ÖZYES tercih sonuçlarının en geç iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

BESYO YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILIR?

2024 yılında yapılacak merkezi yerleştirmede, adaylar yükseköğretim programlarına; puanları, tercihleri ve programların kontenjan ve koşulları dikkate alınarak ÖSYM tarafından yerleştirilecektir. Bu yerleştirmede, 2024 yılına ait yerleştirme puanları kullanılacaktır. Adaylar, Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksekten en düşüğe sıralanacak ve tercih sıralarına göre yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlik programlarına yerleşmek isteyen adayların, TYT’de en az 800 bininci sırada olmaları gerekmektedir. Eşit puan durumunda, TYT puanı yüksek olan adaya, bu durumda da eşitlik varsa OBP’si yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Kontenjanlar ise kadın-erkek ayrımı yapılacak şekilde genel kontenjan ve millî sporcu kontenjanı olarak belirlenecektir. İlk yerleştirmede boş kalan milli sporcu ve engelli aday kontenjanları, ek yerleştirmede genel kontenjana aktarılacak ve bu süreçte kadın-erkek kontenjan ayrımı yapılmayacaktır.