Paranın Gazze'ye gönderileceği iddiasıyla okullarda kaymakamlık izniyle kermesler düzenleniyor: 'Yardım' öğrenciden!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.11.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla yürüttüğü “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) protokolü kamuoyundaki tüm tepkilere karşın uygulanmaya başladı. AKP iktidarı, “Okullarda bir öğün yemek verilsin” çağrısını yanıtsız bırakırken Türkiye’nin birçok yerinde ÇEDES kapsamında Gazze’ye gönderileceği iddiasıyla kermes düzenlenerek para toplanıyor.



Kaymakamlık oluruyla yapılan etkinliklerde yüz binlerce liranın toplandığı belirtiliyor. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre kermeslerde yalnızca Çorlu’da 851 bin 528 TL toplandı. Ordu’da Korgan Ortaokulu’nda ise 75 bin 800 TL toplandığı öğrenildi. Karaman, Muş ve Osmaniye başta olmak üzere birçok kentte de bu kapsamda kermes düzenlendi.

(Kadem Özbay)

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, derin yoksulluğa dikkat çekerek yardım toplanmasına tepki gösterdi. Özbay, “Dolmuş parası dahi olmadığı için haftada bir iki gün okula gidemeyen öğrencilerin olduğunu duyuyoruz. Bazı öğrencilerin cebinde bir simit alabilecek kadar parası yok. Temiz su olmadığı için tuvaletten su içen öğrenciler var. Eğitimin ayrılmaz parçası beslenme-ulaşım hakkı sağlanmıyor” dedi.

Özbay, “Deprem vergisi topluyorlar ancak deprem olduğunda kampanya yapıp para istiyorlar. İsrail’in Gazze’ye yönelik ‘soykırım’ olarak adlandırabileceğimiz saldırılarına karşı da kermes düzenlenerek yardım toplanıyor. Ancak bunu muhtaç bıraktıkları insanlardan toplamaları kabul edilebilir bir şey değil” ifadelerini kullandı.

İsrail ve onlara destek veren ülke ve markalarla ekonomik ilişkilerini sürdüğüne işaret eden Özbay, konu yardım olunca yoksul bıraktıkları ve okullarda bir öğün yemek uygulamasını çok gördükleri çocuklar üzerinden topladıklarına vurgu yaptı.