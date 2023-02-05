Pardon yanlışlıkla öğretmen yaptık!

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 08:09

Milli Eğitim Bakanlığı, olimpiyat oyunları veya paralimpik oyunlar ve Avrupa şampiyonası ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren ve söz konusu yarışmalarda takım sporlarında en az 10 kez Türkiye'yi temsil ederek 'milli sporcu' belgesi alınmış kişilere sınavsız beden eğitimi öğretmeni olma hakkı tanıyordu.

Ragbi sporcusu Hicran Doğa Tonyalı (29) da 2019'da beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. İstanbul'da bir lisede 4 yıldır öğretmenlik yapan Tonyalı, 6 Ocak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği yazı ile işine son verildiğini öğrendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tonyalı'yı ve Tonyalı gibi 20 sporcunun sehven atadığını belirttiği açıklamada, "Yapılan incelemelerde, listedeki sporcuların yönetmelikte belirtilen müsabakalarda yarışmadığı ancak başvurularının sehven olumlu olarak değerlendiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

‘GÖREVE SON VERİYORUZ’

Görevine son verilen Tonyalı, yaşadığı mağduriyeti Cumhuriyet’e anlattı.

Tonyalı şöyle konuştu:

“Sabah okula gittiğimde işime son verildiğini öğrendim. Ne olduğunu anlamayınca Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gittik. Bize söylenen, ‘Sizin çıktığınız turnuva, Avrupa turnuvası değilmiş. Sizi sehven atadık, bizim hatamız. Bugüne kadar çalıştıklarınızın ücretini aldınız. Görevinize son veriyoruz’ oldu. Biz de bu cevabın üzerine 2014’te Avrupa Ragbi Federasyonu’ndan gelen, Avrupa şampiyonası olduğuna dair ıslak imzalı belgeyi gösterdik. Ancak sunduğumuz bu belgeyi yeterli görmediler ve Avrupa şampiyonasına katıldığımıza dair detaylı bir yazı istediler. Avrupa Ragbi Federasyonu detaylı yazıyı bekliyor. O yazı da önümüzdeki hafta gelecek. Yazı geldikten sonra hukuki süreci başlatacağız ve dava açacağız. Avukatımız aracılığıyla yürütmeyi durdurma kararı alıp, dava sonuna kadar görevime dönmeyi umut ediyorum.”

‘AİLEMİN YANINA DÖNMEK ZORUNDA KALDIM’

Tonyalı, işine son verildiği için Samsun'a döndüğünü belirterek şunları dedi:

“Ben ve birçok öğretmen arkadaşım mağdur olduk. Bir sabah uyanıyorsunuz ve işsiz olduğunuzu öğreniyorsunuz. Ben kirada oturduğum için ailemin yanına dönmek zorunda kaldım, yeni çocuğu olanlar vardı, kredi ödeyenler vardı. Benim dışımda da memleketine dönenler oldu. Koca bir belirsizlik var ve elimiz kolumuz bağlı, yazı bekliyoruz.”