Yayınlanma: 21.08.2024 - 12:22

Güncelleme: 21.08.2024 - 12:22

"Pasif öğrenci" terimi, bir öğrencinin belirli bir dönemde kayıt yenileme işlemi yapmadığı için aktif öğrenci statüsünden çıkarıldığını ifade eder. Peki, Pasif öğrenci kayıt yenilememiş ne demek? Üniversite kaydında pasif öğrenci sorunu nasıl çözülür?

PASİF ÖĞRENCİ NE DEMEK?

Öğrenci terimlerinden biri olan pasif öğrenci, pek çok kişi tarafından anlamı araştırılıyor. Öğrenciler üniversitede ders seçimi yapmak zorundadır. Ders seçimi yapmayan öğrenciler genellikle pasif öğrenci statüsüne dahil edilir. Üniversitede öğrenciler istediği zaman kayıtlarını dondurabiliyor. Dondurulma işlemleri sonrası öğrenciler pasif öğrenci olarak adlandırılıyor.

PASİF ÖĞRENCİ KAYIT YENİLEMEMİŞ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bazı öğrenci platformlarında ise üniversiteye e-kayıt yaptıran öğrencilerin belgelerinde “pasif yenilenmemiş öğrenci” ibaresinin, ders kaydı yapıldığında çözüleceği ifade ediliyor.