Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:48

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:48

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'de büyük bir coşku ve gurur ile kutlanan önemli bir gündür. 1922 yılında Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasıyla başlayan bu gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen kurtuluş mücadelesinin kesin zaferle taçlandığı gündür. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos Ağustos tam gün veya yarım gün resmi tatil değildir.

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vatandaşlar 30 Ağustos cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

İzmir'de 30 Ağustos Cuma ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayında seferler yüzde 50 indirimli yapılacak.