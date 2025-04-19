Pendik Fatih Anadolu Lisesi mezunları dayanışma için toplandı: 'Adaletsiz uygulamalar bir an önce son bulsun'

Yayınlanma: 19.04.2025 - 09:24

Güncelleme: 19.04.2025 - 09:34

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tartışmalı kararı sonrasında birçok okulda öğretmenlerin yer değişikliği tepkiye neden oldu.

Özellikle de nitelikli eğitimiyle öne çıkan proje okullarında veliler, mezunlar ve öğrenciler uygulamaya tepki gösteriyor. Bölgenin önde gelen liselerinden biri olan Pendik Fatih Anadolu Lisesi’nde de bu uygulamadan etkilenen öğretmenler oldu. Bu duruma tepki gösteren öğrencilere yönelik baskının duyulmasının ardından mezunlar harekete geçti. Farklı dönemlerden mezunları temsilen bir araya gelen mezunlar okulu ziyaret etmek istedi.

Okul kapısının mezunlar için kilitlenmesinin ardından kapı önünde konuşma yapan mezunlar, bütün öğretmenleriyle dayanışma içinde olacaklarını vurguladı. Polisin okul çevrelerinde devriye gezmesi ve mezunların bir araya gelmesinin hemen ardından olay yerine gelmesi dikkat çekti. Okullarındaki gerilimi takip eden mezunlar, tansiyonun yükselmemesi ve mağduriyetlerin giderilmesi gösterdikleri çabanın karşılık bulacağına inandıklarını söyleyerek getirdikleri çiçekleri ve kitapları okullarının kapısına bıraktılar.

MEZUNLAR CUMHURİYET'E KONUŞTU

Eylemlerine ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Pendik Fatih Anadolu Lisesi mezunları, tepkilerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Son zamanlarda hepinizin malumu ülkemizde ne hukuka ne vicdana sığan kararlar alınıyor. Ülkemizin uzun zamandır bir adaletsizlik batağında olduğunu biliyoruz ve bunun böyle sürmeyeceğini, sürmemesi gerektiğini de biliyoruz. Bu hukuk tanımazlık ve adalet bilmezlik zincirinin sonuna; proje okullarında eğitim veren öğretmenlerimizin 'görev süresi doldu' denilerek, 'norm fazlası' denilerek yıllarca eğitim verdikleri okullara atamalarının yapılmayıp görevden uzaklaştırılmaları eklendi. Yapılan bu atamaların neye göre yapıldığı, neden öğretmenlerin yıllarca eğitim verdikleri okullardan uzaklaştırıldıkları ise kafalarda soru işareti bırakıyor. Yapılan atamaların şeffaf olmaması ise bu soru işaretini kafalarımızda büyütüyor. Böyle bir durumda biz de öğrenciler ve mezunlar olarak öğretmenlerimizin hakkını savunmayı kendimize bir sorumluluk olarak biliyoruz.

İşte ülke genelindeki ayaklanmaların nedeni budur. Adaletin A' sını taşımayan bu kararlara ses çıkarmak ve hem öğretmenlerimizin nitelikli eğitim verme hem liseli öğrencilerin nitelikli eğitim alma hakkını savunmak bu ayaklanmaların temel nedenidir.

Peki bu ayaklanmalarla biz öğrencilerin elde etmek istediği nedir? Biz bu ayaklanmalarla ülkemizde zaten halihazırda yetersiz gördüğümüz eğitim sistemimizin daha da yetersiz ve niteliksiz olmasının önüne geçmek istiyoruz. Proje okulu denilerek sadece belirli bir kısım öğrencinin nitelikli eğitim almasına her ne kadar destek değilsek, bu proje okullarında kendini elinden geldiğince eğitime adayan öğretmenlerimizin şeffaf olmayan ve iyi niyetinden şüphe ettiren uygulamalarla görevlerinden edilmesine de karşıyız. Bu adaletsiz uygulamaların bir an önce son bulmasını istiyoruz."