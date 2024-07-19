Yayınlanma: 19.07.2024 - 00:30

Güncelleme: 19.07.2024 - 00:30

PMYO polis alımları, YKS sonuçlarının ilanının ardından polisllik mesleği hayali kuran binlerce gencin araştırdığı konu oldu. Geçen senelerde YKS sonuçlarının ardından PMYO polis alımına dair detaylar da netlik kazanıyordu. Peki, PMYO başvuruları ne zaman başlayacak?

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için öğrenci alımının detayları henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz sene başvurular; 31 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılmıştı.

Söz konusu başvuru takvimi netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

PMYO BAŞVURU TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

PMYO başvurusu taban puanları da netlik kazanmadı. Geçen sene ise ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak şartı aranıyordu.